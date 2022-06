Dario Argento accolto come una rockstar a New York, sold out il primo weekend della rassegna su di lui (Di lunedì 20 giugno 2022) Dario Argento accolto come una rockstar a New York, sold out per il primo weekend di programmazione della rassegna coprodotta da Cinecittà e Film at Lincoln Center. Dario Argento ha ricevuto un'accoglienza calorosissima nel primo weekend di programmazione della rassegna dei suoi film restaurati da Cinecittà al Lincoln Center di New York. Un pubblico giovane ed entusiasta lo ha salutato con un'ovazione e lunghi applausi a ogni sua apparizione. Al termine della proiezione de L'uccello dalle piume di cristallo, il regista si è intrattenuto a lungo con il pubblico, a cui ha ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 20 giugno 2022)unaa Newout per ildi programmazionecoprodotta da Cinecittà e Film at Lincoln Center.ha ricevuto un'accoglienza calorosissima neldi programmazionedei suoi film restaurati da Cinecittà al Lincoln Center di New. Un pubblico giovane ed entusiasta lo ha salutato con un'ovazione e lunghi applausi a ogni sua apparizione. Al termineproiezione de L'uccello dalle piume di cristallo, il regista si è intrattenuto a lungo con il pubblico, a cui ha ...

Pubblicità

blek57 : Dario Argento non saprebbe fare di meglio. @CarloCalenda non ha nessuna considerazione del voto dei cittadini, che… - a_strAnge_smile : RT @so_contrary: Daria Nicolodi ?? e Dario Argento - MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: 'Attenti a Dario Argento', rassegna sold out a NY. Ovazioni per il regista nel primo weekend della retrospettiva #ANSA h… - solocine : 'Attenti a Dario Argento', rassegna sold out a NY - AnsaRomaLazio : 'Attenti a Dario Argento', rassegna sold out a NY. Ovazioni per il regista nel primo weekend della retrospettiva… -