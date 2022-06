Controllo condizionatori

(Di lunedì 20 giugno 2022) Isono elettrodomestici, impianti di raffrescamento, ma che funzionano con un’alimentazione elettrica. Come tali devono subire delle revisioni o dei controlli. A differenza di altri impianti essi eseguono delle modifiche delle temperature interne che arrivano poi ad avere dell’aria che si raffresca. Infatti è bene che ci sia un’attenzione per quanto riguarda l’accensione di un condizionatore dopo che è stato fermo per tutto l’inverno. Facciamo un quadro completo di quello che si intende per tutela di questo elettrodomestico. Negli anni isi possono usare in base ai programmi che posseggono. Sul mercato ci sono gli impianti che sono di raffrescamento, cioè che eseguono solo l’aria fredda, e quelli che sono combinati, cioè che sono sia di raffreddamento che di riscaldamento. I primi si usano solo in periodi in cui fa molto ...

