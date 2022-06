Classifica ATP | Berrettini interrompe un’incredibile striscia | Sinner e Sonego stabili

Pubblicità

Profilo3Marco : RT @SkySport: La nuova classifica ATP: Berrettini vince al Queen's ma esce dalla top 10 #SkySport #SkyTennis #Berrettini - vfishkia : Berrettini perde una posizione nella classifica ATP (ora è 11) perché essendo il detentore del Queen's non aveva nu… - paoloangeloRF : Il nuovo ranking Atp di Berrettini è paradossale - Fprime86 : RT @SkySport: La nuova classifica ATP: Berrettini vince al Queen's ma esce dalla top 10 #SkySport #SkyTennis #Berrettini - SkySport : La nuova classifica ATP: Berrettini vince al Queen's ma esce dalla top 10 #SkySport #SkyTennis #Berrettini -

La decisione dell'di bloccare i punti fa sì che i tennisti in campo giocheranno solo e puramente per l'aspetto economico e non per migliorare la. Naturalmente c'è chi punta alla storia,...FOTOGALLERY ©Getty %s Foto rimanentiParadosso Berrettini: vince ma esce dalla top 10 L'azzurro trionfa per il secondo anno consecutivo ma scende di una posizione piazzandosi all'...Questa la classifica attuale del ranking Atp: 1) Danil Medvedev - 8.160 punti; 2) Alexander Zverev - 7.030 punti; 3) Novak Djokovic - 6.770 punti; 4) Rafael Nadal - 6.525 punti; 5) Casper Ruud - 5.050 ...Dopo 84 giorni di stop in seguito all'operazione alla mano destra, in molti erano curiosi di rivedere Matteo Berrettini nel tornare ad impugnare la ...