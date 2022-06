Chi è Edoardo Tavassi, il videomaker fratello di Guendalina (Di lunedì 20 giugno 2022) Di Edoardo Tavassi si è sentito parlare per la sua intensa attività sui social in cui, come lui stesso sottolinea, pubblica contenuti creati in ambito medico. È anche il fratello dell’influencer ed ex gieffina Guendalina Tavassi. Chi è Edoardo Tavassi Edoardo Tavassi nasce a Roma nel 1985. Nonostante la sua intensa attività da videomaker documentata sui social, Edoardo è molto riservato sulla sua vita privata. La sua relazione più importante è stata con Lucia Martella, da lui definita la fidanzata storica. Nel 2020 ha iniziato a frequentare Diana Del Bufalo con la quale ha trascorso il lockdown dovuto alla pandemia del Covid-19. Sua sorella d’arte è Guendalina, influencer ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 20 giugno 2022) Disi è sentito parlare per la sua intensa attività sui social in cui, come lui stesso sottolinea, pubblica contenuti creati in ambito medico. È anche ildell’influencer ed ex gieffina. Chi ènasce a Roma nel 1985. Nonostante la sua intensa attività dadocumentata sui social,è molto riservato sulla sua vita privata. La sua relazione più importante è stata con Lucia Martella, da lui definita la fidanzata storica. Nel 2020 ha iniziato a frequentare Diana Del Bufalo con la quale ha trascorso il lockdown dovuto alla pandemia del Covid-19. Sua sorella d’arte è, influencer ...

