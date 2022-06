Calciomercato Juventus | addio certo | tifosi furiosi “Così non si va da nessuna parte”

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 20 giugno 2022) Larischia di perdere un titolarissimo in questa sessione di mercato; andiamo a vedere di chi si tratta, cessione pesante. Sarà una sessione estiva decisamente infuocata quella che vivranno a Torino, sponda bianconera; la, infatti, deve mettere nel motore una serie di innesti di qualità dal difensore all’attaccante passando per il centrocampista. Operazioni non semplici a cui bisogna aggiungere delle trattative che potremmo definire di contorno, dal terzino sinistro alla seconda punta; il mercato in entrata potrebbe essere facilitato dalla cessioni e, da questo punto di vista, sembra ad un passo il possibiledi un titolarissimo. LaPresseNon solo le entrate ma anche le cessioni con la società bianconera che ha bisogno di sfoltire la rosa. Per quanto riguarda la fase difensiva sembra che Rugani potrebbe lasciare ...