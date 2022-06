Buffon: “Di Maria alla Juve come Maradona in Serie A” (Di lunedì 20 giugno 2022) La Juve prova il colpo Angel Di Maria e secondo Buffon l’arrivo del calciatore argentino in maglia bianconera sarebbe come quando il Napoli portò in azzurro Diego Armando Maradona. Un’affermazione che sta diventando virale sui social, visto che il paragone sembra assolutamente assurdo. L’ex portiere della Juventus in una intervista alla Gazzetta dello Sport ha detto: “Di Maria, in questo momento, nel campionato italiano è come Maradona. I giocatori vanno valutati pensando al contesto in cui agirebbero. Oggi la Serie A si è impoverita a livello tecnico e Angel, di tecnica, ne ha da vendere – ha spiegato Buffon – Salta l’avversario con una facilità impressionante, è decisivo sotto porta, ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 20 giugno 2022) Laprova il colpo Angel Die secondol’arrivo del calciatore argentino in maglia bianconera sarebbequando il Napoli portò in azzurro Diego Armando. Un’affermazione che sta diventando virale sui social, visto che il paragone sembra assolutamente assurdo. L’ex portiere dellantus in una intervistaGazzetta dello Sport ha detto: “Di, in questo momento, nel campionato italiano è. I giocatori vanno valutati pensando al contesto in cui agirebbero. Oggi laA si è impoverita a livello tecnico e Angel, di tecnica, ne ha da vendere – ha spiegato– Salta l’avversario con una facilità impressionante, è decisivo sotto porta, ...

Pubblicità

GoalItalia : Di Maria alla Juventus? Per Buffon è un 'sì' totale ? - SkySport : #Buffon: 'Di Maria alla #Juve? In Serie A sarebbe come Maradona' #SkySport #SkyCalciomercato #DiMaria - GoalItalia : 'Per la Serie A è come Maradona, al portiere non resta che farsi il segno della croce' ? Buffon vota per Di Maria… - infoitsport : Buffon: “Di Maria alla Juventus? In questa Serie A sarebbe come Maradona, vi spiego” - infoitsport : Buffon avvisa la Serie A: «Di Maria in Italia sarebbe come Maradona» -