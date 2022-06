Brave and Beautiful, anticipazioni 21 giugno 2022: la confessione di Tahsin (Di lunedì 20 giugno 2022) Brave and Beautiful regalerà al pubblico di Canale 5 una puntata decisamente intensa e commovente con un Tahsin Kordulag inedito e forse per la prima volta sincero con sé stesso e con il figlio Korhan. L'uomo, dopo aver perso la memoria, ha cominciato a riflettere sui propri errori e la scoperta della tragica morte di Adalet, uccisa a sangue freddo da Riza, lo ha letteralmente messo al tappeto e lo ha spinto a riconsiderare le proprie scelte di vita. Tahsin, spinto dai propri tormenti interiori e dai tanti rimorsi, avrà un confronto con Korhan e gli farà una confessione inaspettata. L'uomo, che ha sempre trattato con disprezzo e indifferenza suo figlio, finalmente gli dirà perché ha agito in questo modo fin dalla sua nascita e non è mai stato un padre amorevole e presente. Tahsin, in ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 20 giugno 2022)andregalerà al pubblico di Canale 5 una puntata decisamente intensa e commovente con unKordulag inedito e forse per la prima volta sincero con sé stesso e con il figlio Korhan. L'uomo, dopo aver perso la memoria, ha cominciato a riflettere sui propri errori e la scoperta della tragica morte di Adalet, uccisa a sangue freddo da Riza, lo ha letteralmente messo al tappeto e lo ha spinto a riconsiderare le proprie scelte di vita., spinto dai propri tormenti interiori e dai tanti rimorsi, avrà un confronto con Korhan e gli farà unainaspettata. L'uomo, che ha sempre trattato con disprezzo e indifferenza suo figlio, finalmente gli dirà perché ha agito in questo modo fin dalla sua nascita e non è mai stato un padre amorevole e presente., in ...

Pubblicità

zazoomblog : Brave and Beautiful anticipazioni (20-24 giugno 2022): muore Korhan - #Brave #Beautiful #anticipazioni… - redazionetvsoap : #braveandbeautiful #anticipazioni La #trama di #domani, #21giugno - POPCORNTVit : 'Brave and Beautiful', le anticipazioni del 21 giugno: il malore di Suhan - LinkaTv : E' iniziato Brave and Beautiful - PRIMA TV su #canale5 Clicca qui per classifica tweet: - ParliamoDiNews : Brave and Beautiful Anticipazioni dal 20 al 24 giugno 2022: Tahsin confessa i suoi segreti. Riza è tornato ed è sca… -