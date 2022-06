Anziano uccide a colpi di pistola la moglie a Roma e poi si consegna alla polizia 

(Di lunedì 20 giugno 2022) AGI - Ancora un femminicidio a. Una donna è stata uccisa con alcunidi arma da fuoco in via Mascagni, nel quartiere Trieste. Sul posto la polizia che ha fermato un uomo. Le indagini sono in corso. Secondo le prime informazioni, l'uomo, un 76enne, avrebbe ucciso la, una 72enne con un colpo di. L'si sarebbe poitopolizia accompagnato dal suo avvocato.

L'uomo, Pietro Bergantini, 76 anni, avrebbe sparato alla moglie di 72 anni nella serata di ieri