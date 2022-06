Analisi ascolti tv 19 giugno 2022: Vince Tv8 con la Formula 1 in differita. Serena Rossi in replica batte Favino. Giletti, Brindisi e Raznovich vicini. Bene la MotoGp e Berrettini (Di lunedì 20 giugno 2022) ascolti al top: Su Rai1 Tg1 delle 13.30 a 3,380 milioni e 26,52%. Tg1 delle 20.00 a 3,317 milioni e 23,49%; Techetechete a 2,572 milioni e 16,22%. Tanto sport in griglia domenica 19 giugno. La Formula 1 alle 20.00 ha proposto il Gp di Formula Uno del Canada in diretta su Sky e poi in differita dalle 21.30 su Tv8, con la Ferrari di Carlos Sainz seconda al traguardo dietro la Red Bull di Max Verstappen e quella di Charles Leclerc arrivata quinta dopo una bella rimonta (il monegasco era partito in ultima fila per la sostituzione del motore). Al mattino, e poi alle 14.00, ha tenuto banco il Motomondiale dalla Germania, con la gara regina vinta da Fabio Quartararo e con i piloti e le moto italiane che stavolta non sono stati fortunati. Al primo pomeriggio, l’incontro di finale dei Queens, con il secondo ... Leggi su tvzoom (Di lunedì 20 giugno 2022)al top: Su Rai1 Tg1 delle 13.30 a 3,380 milioni e 26,52%. Tg1 delle 20.00 a 3,317 milioni e 23,49%; Techetechete a 2,572 milioni e 16,22%. Tanto sport in griglia domenica 19. La1 alle 20.00 ha proposto il Gp diUno del Canada in diretta su Sky e poi indalle 21.30 su Tv8, con la Ferrari di Carlos Sainz seconda al traguardo dietro la Red Bull di Max Verstappen e quella di Charles Leclerc arrivata quinta dopo una bella rimonta (il monegasco era partito in ultima fila per la sostituzione del motore). Al mattino, e poi alle 14.00, ha tenuto banco il Motomondiale dalla Germania, con la gara regina vinta da Fabio Quartararo e con i piloti e le moto italiane che stavolta non sono stati fortunati. Al primo pomeriggio, l’incontro di finale dei Queens, con il secondo ...

