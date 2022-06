Amici 21 | LDA e Carola si incontrano a Napoli | i fan | ‘Siete stupendi insieme’

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 20 giugno 2022) Tra LDA ePuddu sta nascendo qualcosa? Dai contenuti pubblicati sui social è possibile apprendere che i due ex allievi di21 hanno trascorso il weekend insieme a, e che entrambi si sono divertiti molto. Tuttavia, la vicinanza tra il figlio di Gigi D’Alessio e la ballerina non è passata inosservata ai tanti appassionati del talent condotto da Maria De Filippi, che sperano nell’inizio di qualcosa di bello, che possa in qualche modo far dimenticare ala delusione che ha vissuto con Luigi Strangis, il quale non ha ricambiato il suo sentimento. Spoiler sui protagonisti di21 Le parole di Luigi al termine di21 avevano, almeno inizialmente, alimentato le speranze die dei “Caroligi” che sognavo una loro unione. A distanza di un ...