Pubblicità

tancredipalmeri : Un dramma che si aggiorna ogni minuto che passa. SportItalia dà voce alla piaga degli addii al nubilato e celibato… - OfficialUSLecce : Stagione sportiva 2022/23 #calciomercato ?? L’attaccante classe ‘94 #AssanCeesay è appena arrivato nel Salento per… - WiAnselmo : RT @Mediagol: VIDEO Calciomercato Milan, Zaniolo si o no? Gol, dribbling e infortuni: i numeri - Mediagol : VIDEO Calciomercato Milan, Zaniolo si o no? Gol, dribbling e infortuni: i numeri - infoitsport : Calciomercato Juventus – Koulibaly con de Ligt? I predecessori | VIDEO -

Calciomercato.com

Look super - elegante e primi autografi ai tifosi -Per rinnovare, Zaniolo chiede un contratto da top player al pari di Abraham e Pellegrini - e la garanzia di essere messo al centro del ...Il centrocampista iberico classe 1987 saluta dunque la Francia per la fine del suo contratto, come evidenziato nelle scorse ore dallo stesso Monaco che con unallegato lo ha giustamente ... Pogba: la top10 dei francesi alla Juve VIDEO Pogba e McKennie, prove di Juve: il colloquio scatena i tifosi, che sognano già la coppia per la prossima stagione – VIDEO Prove di Juve. Paul Pogba e Weston McKennie, ospiti ieri al The Beautiful Gam ...La Juventus non smette di lavorare in sede di mercato e prova a pianificare diverse operazioni molto importanti ...