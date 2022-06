Uomini e Donne torna in prima serata su Canale 5? Lo scoop (Di domenica 19 giugno 2022) Stando a quanto anticipato da Amedeo Venza, influencer ed esperto di gossip, gli amanti di Uomini e Donne non rimarranno del tutto orfani del loro programma preferito in questa lunga e calda estate 2022. Sembra infatti che Canale 5 intenda riproporre il serale del talk show, quello delle scelte avvenute nel Castello due anni fa, e che hanno riguardato i troni di Teresa Langella, Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni, e persino la lettera di Gemma Galgani a Giorgio Manetti, che quando andò in onda registrò record di ascolti. Sarà vero? Di certo per Mediaset non esistono alternative appetibili, dal momento che quest’anno Temptation Island – il principale programma estivo della rete – non è stato realizzato. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri in vacanza ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 19 giugno 2022) Stando a quanto anticipato da Amedeo Venza, influencer ed esperto di gossip, gli amanti dinon rimarranno del tutto orfani del loro programma preferito in questa lunga e calda estate 2022. Sembra infatti che5 intenda riproporre il serale del talk show, quello delle scelte avvenute nel Castello due anni fa, e che hanno riguardato i troni di Teresa Langella, Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni, e persino la lettera di Gemma Galgani a Giorgio Manetti, che quando andò in onda registrò record di ascolti. Sarà vero? Di certo per Mediaset non esistono alternative appetibili, dal momento che quest’anno Temptation Island – il principale programma estivo della rete – non è stato realizzato. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…, Riccardo Guarnieri in vacanza ...

