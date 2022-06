Un ponte di vetro da brividi: è il più lungo del mondo [VIDEO] (Di domenica 19 giugno 2022) Chi soffre di acrofobia farebbe bene a non guardare il VIDEO qui sotto. La clip mostra il nuovo ponte di vetro costruito in Vietnam per attraversare la giungla. Secondo il Guinness World Record è il ponte di vetro più lungo esistente al mondo. E mette davvero i brividi… Il ponte vietnamita ha ufficialmente aperto al pubblico, solo dopo aver ottenuto la certificazione da parte del Guinness dei primati e della Official World Record Association (OWR). E ora è ufficialmente il ponte di vetro più lungo al mondo. Ecco il nuovo ponte vietnamita che vi pone sospesi sull’abisso… (captured) – www.curiosauro.itUn ponte di vetro ... Leggi su curiosauro (Di domenica 19 giugno 2022) Chi soffre di acrofobia farebbe bene a non guardare ilqui sotto. La clip mostra il nuovodicostruito in Vietnam per attraversare la giungla. Secondo il Guinness World Record è ildipiùesistente al. E mette davvero i… Ilvietnamita ha ufficialmente aperto al pubblico, solo dopo aver ottenuto la certificazione da parte del Guinness dei primati e della Official World Record Association (OWR). E ora è ufficialmente ildipiùal. Ecco il nuovovietnamita che vi pone sospesi sull’abisso… (captured) – www.curiosauro.itUndi...

Pubblicità

FonteUfficiale : PAURA? I turisti attraversano un ponte di vetro a oltre 1180 m di altezza, poi all'improvviso capita qualcosa... (… - Er_Libanese7 : @missionaryshin @PauDybala_JR Gli fai attraversare per primo il ponte con le lastre in vetro se lo rimettono - theunknovn : @91HsFratb oddio come se li ricordassi tutti forse un due tre stella(?) e anche quello del ponte di vetro - RagnacciG : @AndreC198 @panigotto Tutto professionale. Dalla divisa, alla pianta finta attaccata allo scaffale Ikea, il make up… - franzofFulham : @leliocamilleri @albertrusso01 Ha lasciato un ponte in vetro pericoloso e costato come fosse d’oro ?? -