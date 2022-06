Ucraina, Zelensky a Mykolaiv e Odessa: annunciata controffensiva e negoziati con i russi ad agosto (Di domenica 19 giugno 2022) Ucraina, Zelensky a Mykolaiv e Odessa: il leader ucraino ha annunciato la preparazione di una potente controffensiva ai danni dei russi e il rinvio dei negoziati al mese di agosto. Ucraina, Zelensky a Mykolaiv e Odessa: la prima visita al Sud dall’inizio della guerra Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha raggiunto il Sud dell’Ucraina. Nella giornata di sabato 18 giugno, infatti, il leader di Kiev si è recato in visita a Mykolaiv e a Odessa, mostrandosi per la prima volta dall’inizio del conflitto russo-ucraino sul fronte meridionale. Nell’ambito della guerra cominciata lo scorso 24 febbraio, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 19 giugno 2022): il leader ucraino ha annunciato la preparazione di una potenteai danni deie il rinvio deial mese di: la prima visita al Sud dall’inizio della guerra Il presidente ucraino Volodymyrha raggiunto il Sud dell’. Nella giornata di sabato 18 giugno, infatti, il leader di Kiev si è recato in visita ae a, mostrandosi per la prima volta dall’inizio del conflitto russo-ucraino sul fronte meridionale. Nell’ambito della guerra cominciata lo scorso 24 febbraio, ...

