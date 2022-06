Ucraina, Johnson: "Prepararsi a una lunga guerra, il tempo è un fattore vitale" - "Non saremo mai al sicuro se voltiamo le spalle a Kiev" (Di domenica 19 giugno 2022) 'Tutto dipenderà dal fatto che il Paese riesca a rafforzare la sua capacità di difendere il territorio più velocemente di quanto la Russia possa rinnovare la sua capacità di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 19 giugno 2022) 'Tutto dipenderà dal fatto che il Paese riesca a rafforzare la sua capacità di difendere il territorio più velocemente di quanto la Russia possa rinnovare la sua capacità di ...

