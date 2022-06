Roma, si prende i fondi della Regione e va a Dubai: condannato Massimo Severoni (Di domenica 19 giugno 2022) Massimo Severoni, ex presidente della Microcredito italiano spa è stato condannato a restituire 498mila euro che aveva sottratto alla Regione Lazio. Durante il processo è stato giudicato in contumacia, visto che ora è residente a Dubai, negli Emirati Arabi, a Palm Jemeirah. La somma che avrebbe intascato, riporta il Messaggero, "faceva parte di un fondo stanziato dalla Regione per supportare le piccole imprese locali. Severoni avrebbe intascato i soldi tramite una ragnatela di società, di cui 19 situate all'estero, e anche grazie ad alcuni imprenditori compiacenti: per l'accusa, i fondi sarebbero stati girati a società riconducibili all'ex presidente di Microcredito italiano simulando rapporti commerciali in realtà inesistenti". La ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 giugno 2022), ex presidenteMicrocredito italiano spa è statoa restituire 498mila euro che aveva sottratto allaLazio. Durante il processo è stato giudicato in contumacia, visto che ora è residente a, negli Emirati Arabi, a Palm Jemeirah. La somma che avrebbe intascato, riporta il Messaggero, "faceva parte di un fondo stanziato dallaper supportare le piccole imprese locali.avrebbe intascato i soldi tramite una ragnatela di società, di cui 19 situate all'estero, e anche grazie ad alcuni imprenditori compiacenti: per l'accusa, isarebbero stati girati a società riconducibili all'ex presidente di Microcredito italiano simulando rapporti commerciali in realtà inesistenti". La ...

