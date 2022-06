Pierluca Mariti lascia il posto fisso per fare l’influencer: “Etichette e stereotipi di genere sono una gabbia” (Di domenica 19 giugno 2022) “Ho capito che le regole di genere non sono problemi miei, ma di altri. Ho cercato di vederne le possibilità e non i limiti e mi si è aperto un mondo di risorse infinite, esprimendo la mia personalità in tutti i modi possibili”. Parola di Pierluca Mariti aka “Piuttosto Che“, uno dei comici più amati sul web, dove ha un seguito ben nutrito di follower (la sua pagina Instagram “Piuttosto Che” conta 192mila follower, poi ci sono anche le community su Telegram a livello nazionale e regionale) e le sue dirette sono ormai leggendarie. Merito anche di una cifra stilistica che gli permette di citare pezzi sacri della nostra cultura smitizzandoli e rileggendoli in chiave ironica. Lo dimostra in pieno il suo spettacolo “Ho fatto il liceo classico” che lo sta portando in giro per l’Italia. Tra le ... Leggi su luce.lanazione (Di domenica 19 giugno 2022) “Ho capito che le regole dinonproblemi miei, ma di altri. Ho cercato di vederne le possibilità e non i limiti e mi si è aperto un mondo di risorse infinite, esprimendo la mia personalità in tutti i modi possibili”. Parola diaka “Piuttosto Che“, uno dei comici più amati sul web, dove ha un seguito ben nutrito di follower (la sua pagina Instagram “Piuttosto Che” conta 192mila follower, poi cianche le community su Telegram a livello nazionale e regionale) e le sue diretteormai leggendarie. Merito anche di una cifra stilistica che gli permette di citare pezzi sacri della nostra cultura smitizzandoli e rileggendoli in chiave ironica. Lo dimostra in pieno il suo spettacolo “Ho fatto il liceo classico” che lo sta portando in giro per l’Italia. Tra le ...

Pubblicità

MusicTvOfficial : Pierluca Mariti, o meglio #piuttostoche, torna in tour con il suo spettacolo “Ho fatto il Classico”: un reading che… - Dangone_ : @aiviLFirst Non so chi sia Pierluca Mariti e non conosco il detto ma posso immaginare la conclusione ahahah - aiviLFirst : @Dangone_ ???????????? Però stavolta proprio zero Perché come dice Pierluca Mariti: a lavoro e nel palazzo…. ?? - cesarebiguzzi : RT @WoMoms: “Ho fatto il Classico”, il tour dello stand up comedian più amato del web di @PIUTTOSTO_CHE alias Pierluca Mariti -