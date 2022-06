Online il sito ucraino per denunciare i criminali di guerra russi (Di domenica 19 giugno 2022) In cima all'elenco di quello che è chiamato 'Il libro dei carnefici' compare il generale russo Alexander Dvornikov per le azioni 'contro la popolazione civile a ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 19 giugno 2022) In cima all'elenco di quello che è chiamato 'Il libro dei carnefici' compare il generale russo Alexander Dvornikov per le azioni 'contro la popolazione civile a ...

