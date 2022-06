Meteo, "ogni speranza è svanita": allarme ai massimi livelli, "cosa accadrà domani" (Di domenica 19 giugno 2022) Un caldo atroce, con pochi precedenti. Una massa d'aria rovente che ha spinto le temperature ben oltre i 40° in Spagna e Francia si sta spostando e sta raggiungendo l'Italia. Si sperava che il transito fosse veloce, seguito da temporali, ma ogni speranza è svanita. Ma secondo gli esperti di 3bMeteo non sarà così. Anzi, il peggio deve ancora venire. Dopo il caldo torrido di questo weekend, i picchi delle temperature sono attesi per domani, lunedì 20 giugno. "La nuova settimana sarà caratterizzata quasi interamente da sole e caldo in intensificazione a cui faranno da contorno pochi temporali, più che altro sulle zone alpine. Solo nel weekend si potrà assistere al passaggio di un fronte atlantico più organizzato che potrebbe portare un calo termico più sostanzioso ma la tendenza è da confermare. Dunque ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 giugno 2022) Un caldo atroce, con pochi precedenti. Una massa d'aria rovente che ha spinto le temperature ben oltre i 40° in Spagna e Francia si sta spostando e sta raggiungendo l'Italia. Si sperava che il transito fosse veloce, seguito da temporali, ma. Ma secondo gli esperti di 3bnon sarà così. Anzi, il peggio deve ancora venire. Dopo il caldo torrido di questo weekend, i picchi delle temperature sono attesi per, lunedì 20 giugno. "La nuova settimana sarà caratterizzata quasi interamente da sole e caldo in intensificazione a cui faranno da contorno pochi temporali, più che altro sulle zone alpine. Solo nel weekend si potrà assistere al passaggio di un fronte atlantico più organizzato che potrebbe portare un calo termico più sostanzioso ma la tendenza è da confermare. Dunque ...

