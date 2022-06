LIVE Scherma, Europei 2022 in DIRETTA: spadisti azzurri eliminati. Fuori Battiston nella sciabola, avanza Criscio (Di domenica 19 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.13 L’avversaria di Martina Criscio agli ottavi sarà la tedesca Larissa Eifler, numero 59 del ranking. 15.10 Gli assalti delle due azzurre cominceranno tra dieci minuti esatti. 15.07 L’Italia della sciabola femminile perde dunque un tassello, Michela Battiston. Tra pochissimo in pedana Rossella Gregorio ed Eloisa Passaro per il loro match dei sedicesimi. 15.06 MARTINA avanza AGLI OTTAVI! Nisanur Erbil (Turchia) sconfitta 15-9! 15.06 Nulla da fare, eliminata Michela Battiston (12-15). MATCH-POINT Criscio! 15.05 Battiston prova la rimonta incredibile: 12-14! 15.04 Epilogo vicino per Criscio: 13-8! Battiston a un punto dal baratro… 15.04 Sotto 10-13 ... Leggi su oasport (Di domenica 19 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.13 L’avversaria di Martinaagli ottavi sarà la tedesca Larissa Eifler, numero 59 del ranking. 15.10 Gli assalti delle due azzurre cominceranno tra dieci minuti esatti. 15.07 L’Italia dellafemminile perde dunque un tassello, Michela. Tra pochissimo in pedana Rossella Gregorio ed Eloisa Passaro per il loro match dei sedicesimi. 15.06 MARTINAAGLI OTTAVI! Nisanur Erbil (Turchia) sconfitta 15-9! 15.06 Nulla da fare, eliminata Michela(12-15). MATCH-POINT! 15.05prova la rimonta incredibile: 12-14! 15.04 Epilogo vicino per: 13-8!a un punto dal baratro… 15.04 Sotto 10-13 ...

