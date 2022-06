Lazio, Carnesecchi in pole. C'è l'opzione Vicario (Di domenica 19 giugno 2022) ROMA - Lotito ai lavori forzati, lo spingono Sarri e i tifosi. Tra 24 ore inizierà una settimana di impegni e scadenze per la Lazio e il suo presidente. Domattina, ore 7.10, sbarcherà a Fiumicino il ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 19 giugno 2022) ROMA - Lotito ai lavori forzati, lo spingono Sarri e i tifosi. Tra 24 ore inizierà una settimana di impegni e scadenze per lae il suo presidente. Domattina, ore 7.10, sbarcherà a Fiumicino il ...

Pubblicità

AlfredoPedulla : La #Lazio pronta a migliorare l’offerta per #Romagnoli e a chiudere. #Carnesecchi sempre prima scelta per la porta - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @Atalanta_BC: #Carnesecchi si opera domani. In base alla prognosi, la @OfficialSSLazio cap… - AlfredoPedulla : La #Lazio aspetta sempre #Carnesecchi, prima scelta anticipata settimane fa, e non valuta per ora alternative. Carnesecchi vuole la Lazio - LALAZIOMIA : Corriere dello Sport - La Lazio pronta al rilancio per Carnesecchi - Calcio Atalanta - Daniele84180289 : RT @fbmaarket: Accordo tra Lazio e Romagnoli per 3 milioni + bonus a stagione. Accordo trovato anche con l'Atalanta per Carnesecchi vanno s… -