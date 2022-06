Juventus | tutto su Koulibaly | la strategia dei bianconeri

(Di domenica 19 giugno 2022) Prendiamo due club che storicamente non hanno simpatie l’uno con l’altro, uno dei migliori giocatori del campionato che è in rotta con la dirigenza e per giunta è pure in scadenza di contratto. Parrebbero esserci tutte le condizioni per una telenovela mercato, e potremmo prepararci a viverne un’altra che riguarda, ancora una volta, il Napoli e la. Il club torinese, infatti, vuole rinforzare il proprio reparto difensivo anche a causa della partenza di Giorgio Chiellini e per sostituire il difensore toscano il nome in cima alla lista bianconera è quello di Kalidou, e nelle prossime settimane la trattativa potrebbe decollare.NapoliStando a quanto detto daMercatoWeb, la ...

Pubblicità

JuventusFCYouth : Grazie di tutto, Mister Pedone! ?? - romeoagresti : Il countdown sarà lungo. Ma la #Juventus, anche nelle ultime ore, sul fronte #Pogba ha ricevuto forti rassicurazion… - JuventusFCYouth : #Under23 | Mister Zauli e la Juventus si salutano! Grazie di tutto, Mister ?? - ZonaBianconeri : RT @gilnar76: Zaniolo Juve (Tuttosport), Mou apre allo scambio! Così si sblocca tutto #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea… - gilnar76 : Zaniolo Juve (Tuttosport), Mou apre allo scambio! Così si sblocca tutto #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… -

... bensì con il Venezia, club appena retrocesso dalla Serie A che ha puntatosul tecnico croato. Al suo posto il Sudtirol ha scelto Lamberto Zauli , autore di un ottimo lavoro con laU23.... e quella legata agli investimenti sugli over 30, che latende a mettere in secondo piano ... CAMBIA- De Ligt - Koulibaly sarebbe una coppia da stropicciarsi gli occhi, ma le probabilità ...ROMA ZANIOLO ARTHUR – Sono tante le squadre che si stanno interessando a Nicolò Zaniolo. Il numero 22 potrebbe lasciare Trigoria, con il Milan e la Juventus che puntano su di lui per il futuro. I bian ...La Juventus è convinta di aver fatto tutto il possibile per convincere Di Maria a sposare la causa bianconera e ora attende la scelta definitiva. Se non oggi, non più in là di 48 ore. Arthur è in cima ...