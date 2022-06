Inter, il tridente è un vero obiettivo: Marotta sogna in grande (Di domenica 19 giugno 2022) Per molto tempo si è pensato che Lautaro Martinez potesse essere sacrificato per fare cassa, ma la Gazzetta Sportiva in edicola oggi mette una pietra sopra il progetto. La dirigenza nerazzurra ... Leggi su sport.virgilio (Di domenica 19 giugno 2022) Per molto tempo si è pensato che Lautaro Martinez potesse essere sacrificato per fare cassa, ma la Gazzetta Sportiva in edicola oggi mette una pietra sopra il progetto. La dirigenza nerazzurra ...

Pubblicità

Gazzetta_it : La scelta dell'Inter: Lautaro non si tocca. Con Lukaku e Dybala sarà super tridente - StatusSymbol2 : RT @marifcinter: #Lukaku, fiducia aumentata ancora in queste ore: col #Chelsea si chiude a 10 mln più bonus. E l'#Inter vuole tenersi #Laut… - fantapazzcom : Inter: perchè il tridente pesante, perchè no. Fantapazz vi chiarisce la situazione. - Pall_Gonfiato : #MassimoPavan: 'L'Inter avrebbe il tridente più forte della Serie A. Dybala? Se non si fa male come a Torino' - Dome689 : RT @FcInterNewsit: Bergomi: 'Lukaku non va contestato, il suo addio convenne anche all'Inter. Tridente con Dybala e Lautaro? La penso così'… -