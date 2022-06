Higuain | «La mia una carriera da pelle d’oca Non sono stanco di giocare»

(Di domenica 19 giugno 2022) L’attaccante argentinoha fatto il punto sulla suadichiarando di non essersi ancora stancato diGonzalo, attaccante dell’Inter Miami, ai canali ufficiali del club statunitense ha parlato della suadichiarando di non essersi ancora stancato di. ARRIVO IN EUROPA – «Avevo 19 anni quando ho conosciuto Roberto Carlos e mi ha accolto con amore e umiltà. Lui, Ronaldo, Beckham, Raul, Van Nistelrooy, Casillas, Helguera, Cannavaro, tutti loro trattarono noi giovani con affetto e con una modestia incredibile e potrei continuare a fare nomi».– «La verità è che se mi guardo indietro e vedo tutti i giocatori con cui ho potuto, mi viene la. E ...

L'attaccante argentinoha fatto il punto sulla sua carriera dichiarando di non essersi ancora stancato di giocare Gonzalo, attaccante dell'Inter Miami, ai canali ufficiali del club statunitense ha parlato della sua carriera dichiarando di non essersi ancora stancato di giocare. ARRIVO IN EUROPA - "Avevo 19 anni ...... "Laprima Coppa del Mondo è stata speciale perché ho avuto Diego come ct e ho provato una serie di sensazioni incredibili. Ma in generale mi sono goduto tutti i Mondiali - chiosa- ...