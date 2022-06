F1 | Mattia Binotto | “Con i nuovi motori potremo spingere Red Bull porterà aggiornamenti a Silverstone”

Leggi su oasport

(Di domenica 19 giugno 2022) La Ferrari torna a casa dal GP del Canada con il secondo posto di Carlos Sainz e la quinta piazza di Charles Leclerc. Lo spagnolo ha duellato per la vittoria con Max Verstappen, il monegasco si è invece resto protagonista di una bella rimonta dalla 19ma piazzola. La Scuderia di Maranello ha guadagnato quattro punti sulla Rednella classifica costruttori, ma ora Max Verstappen ha 49 lunghezze di vantaggio su Charles Leclerc. Il Cavallino Rampante ha a disposizione una monoposto altamente competitiva, ma un po’ di sfortuna e i problemi di affidabilità hanno complicato la vita nell’ultimo mese. Il team principalha analizzato la situazione ai microfoni di Sky Sport F1: “Questa è una stagione in cui essere all’attacco in tutte le gare. In questo weekend eravamo in difesa, partivamo dal fondo e dovevamo minimizzare il ...