F1, GP Canada 2022. Max Verstappen vince da padrone davanti a Carlos Sainz. Risale al 5° posto Charles Leclerc (Di domenica 19 giugno 2022) Come ampiamente previsto dai metereologi, il Gran Premio del Canada di Formula Uno si è disputato in condizioni di asciutto e sotto un Sole splendente. Dimenticata, quindi, la parentesi autunnale delle qualifiche di ieri. I big costretti a rimontare, Charles Leclerc e Sergio Perez, scelgono mescola dura, imitati da Valtteri Bottas, Lando Norris e Lance Stroll. Il resto del gruppo opta invece per il compound medio. Al via le posizioni di vertice non cambiano e Max Verstappen va subito in fuga, mentre Sainz si sbarazza rapidamente di Alonso. Il primo colpo di scena si verifica all’8° passaggio, quando la power unit di Perez si ammutolisce. Il messicano è costretto al ritiro e la corsa viene neutralizzata con una virtual safety car. Verstappen e Lewis Hamilton ne approfittano per ... Leggi su oasport (Di domenica 19 giugno 2022) Come ampiamente previsto dai metereologi, il Gran Premio deldi Formula Uno si è disputato in condizioni di asciutto e sotto un Sole splendente. Dimenticata, quindi, la parentesi autunnale delle qualifiche di ieri. I big costretti a rimontare,e Sergio Perez, scelgono mescola dura, imitati da Valtteri Bottas, Lando Norris e Lance Stroll. Il resto del gruppo opta invece per il compound medio. Al via le posizioni di vertice non cambiano e Maxva subito in fuga, mentresi sbarazza rapidamente di Alonso. Il primo colpo di scena si verifica all’8° passaggio, quando la power unit di Perez si ammutolisce. Il messicano è costretto al ritiro e la corsa viene neutralizzata con una virtual safety car.e Lewis Hamilton ne approfittano per ...

Pubblicità

SkySportF1 : ? Il comunicato FIA sui cambi dei componenti per Leclerc e Sainz ? - SkySportF1 : ?? SUPER MAX VERSTAPPEN VINCEEE ??Che gara in Canada I risultati ? - SkySportF1 : ?? SUPER RIMONTA DI LECLERC ?? Il monegasco da 19° a 6° (32/70) LIVE ? - DReinato : RT @quattroruote: #F1, GP Canada: ancora un successo per Max Verstappen. Sul podio anche Sainz e Hamilton. Leclerc quinto in rimonta --> ht… - Etzi2891 : RT @SkySportF1: ?? SUPER MAX VERSTAPPEN VINCEEE ??Che gara in Canada I risultati ? -