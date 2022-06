F1 e MotoGP oggi: orari gare domenica 19 giugno, tv, programma, streaming TV8 e Sky (Di domenica 19 giugno 2022) oggi domenica 19 giugno è una giornata campale per tutti gli appassionati di motori che potranno gustarsi ben due gare. Il weekend si chiude con il botto col GP del Canada per quanto riguarda la F1 e il GP di Germania per la MotoGP. Si preannuncia grandissimo spettacolo sui circuiti di Montreal e del Sachsenring, dove i piloti si daranno battaglia per la vittoria, per i piazzamenti sul podio e per i punti. LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DEL GP DEL CANADA 2022 DI F1 DALLE 20.00 LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DEL GP DI GERMANAI DI MotoGP ALLE 9.40 E ALLE 14.00 Si incomincia alle ore 14.00 con la MotoGP, mentre la F1 scatterà alle ore 20.00: le due gare non sono dunque in contemporanea, potranno essere seguite tranquillamente. Di seguito il calendario ... Leggi su oasport (Di domenica 19 giugno 2022)19è una giornata campale per tutti gli appassionati di motori che potranno gustarsi ben due. Il weekend si chiude con il botto col GP del Canada per quanto riguarda la F1 e il GP di Germania per la. Si preannuncia grandissimo spettacolo sui circuiti di Montreal e del Sachsenring, dove i piloti si daranno battaglia per la vittoria, per i piazzamenti sul podio e per i punti. LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DEL GP DEL CANADA 2022 DI F1 DALLE 20.00 LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DEL GP DI GERMANAI DIALLE 9.40 E ALLE 14.00 Si incomincia alle ore 14.00 con la, mentre la F1 scatterà alle ore 20.00: le duenon sono dunque in contemporanea, potranno essere seguite tranquillamente. Di seguito il calendario ...

