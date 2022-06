“È quello che sognavo”. Elisabetta Canalis, obiettivo raggiunto: un momento atteso 4 anni (Di domenica 19 giugno 2022) Elisabetta Canalis, primo incontro di kickboxing. La showgirl ed ex velina di Striscia La Notizia è un’appassionata di questa disciplina sportiva e proprio ieri, sabato 18 giugno, ha disputato il suo primo match. Già pochi giorni fa aveva pubblicato un video della figlia Skyler che si allenava con lei. E ieri, dopo aver fatto per tre volte da madrina alla “Night of Kick and Punch” ha deciso che era arrivato il momento di combattere. Elisabetta Canalis, 43 anni, ha affrontato nel suo primo incontro di kickboxing la 21enne Rachele Muratori. Dopo quattro anni di passione e allenamenti dedicati a questa antica disciplina che ha origini nel sud-est asiatico Elisabetta ha affrontato la sua prima sfida a Torino, nella reggia di Venaria. Alla dodicesima ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 19 giugno 2022), primo incontro di kickboxing. La showgirl ed ex velina di Striscia La Notizia è un’appassionata di questa disciplina sportiva e proprio ieri, sabato 18 giugno, ha disputato il suo primo match. Già pochi giorni fa aveva pubblicato un video della figlia Skyler che si allenava con lei. E ieri, dopo aver fatto per tre volte da madrina alla “Night of Kick and Punch” ha deciso che era arrivato ildi combattere., 43, ha affrontato nel suo primo incontro di kickboxing la 21enne Rachele Muratori. Dopo quattrodi passione e allenamenti dedicati a questa antica disciplina che ha origini nel sud-est asiaticoha affrontato la sua prima sfida a Torino, nella reggia di Venaria. Alla dodicesima ...

Pubblicità

_GigiDAlessio_ : Ti auguro tutto quello che si può augurare a un figlio. Sono orgoglioso di te. Con tanto orgoglio vado in giro a di… - lapoelkann_ : Oggi sarebbero stati 70. Grazie Sergio per quello che hai fatto per l’Italia, per Fiat Chrysler e per la mia famigl… - gparagone : Non dobbiamo, non possiamo dimenticare quello che sono arrivati a farci. #DittaturaSanitaria - AndreD81 : @dAC196810 @Liuto_ Vero, infatti è per quello che puoi dire quando sei in minoranza che rimpatrieresti mille mila c… - PaolaBaldini12 : @prelemi2021 Bene sono contenta. Io non ho capito nulla di quello che ha detto ???????? -