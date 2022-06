Diletta Leotta posta uno scatto insieme alla mamma e la umiliano: “Gommone e gommina” (Di domenica 19 giugno 2022) Diletta Leotta nelle scorse ore ha condiviso su Instagram una fotografia insieme alla mamma finendo al centro di una grossa polemica. Tanti sono coloro che con costanza e affetto seguono sui social la bellissima Diletta Leotta. Stiamo nello specifico parlando della giovane conduttrice televisiva apprezzata non solo per la sua bravura ma anche per la sua bellezza. Ed ecco che proprio nelle scorse ore la giovane ha condiviso sui social una particolare fotografia in compagnia della madre e a causa della quale è finita al centro di una grossa polemica. Ma esattamente, per quale motivo? Facciamo un po’ di chiarezza. Il post social di Diletta Leotta fa discutere Ogni fotografia condivisa sui social da Diletta ... Leggi su baritalianews (Di domenica 19 giugno 2022)nelle scorse ore ha condiviso su Instagram una fotografiafinendo al centro di una grossa polemica. Tanti sono coloro che con costanza e affetto seguono sui social la bellissima. Stiamo nello specifico parlando della giovane conduttrice televisiva apprezzata non solo per la sua bravura ma anche per la sua bellezza. Ed ecco che proprio nelle scorse ore la giovane ha condiviso sui social una particolare fotografia in compagnia della madre e a causa della quale è finita al centro di una grossa polemica. Ma esattamente, per quale motivo? Facciamo un po’ di chiarezza. Il post social difa discutere Ogni fotografia condivisa sui social da...

Pubblicità

maintainer411 : RT @sluts_guts: Diletta Leotta - (Italian Sportcaster) #curves #curvy #celebs - aammaturo : Su Instagram sono in contatto da diverse settimane con Diletta Leotta ma filtra pessimismo - goldminesmatter : @AlessioUrban @MacroAlf And long Diletta Leotta - AnastasiaShikov : @AngelsOfLove12 Sarà ma l’80 percento degli uomini preferisce diletta leotta - EItonMcCartney : RT @SL4SHACM: @EItonMcCartney Certo. Non vi piace la incontrada e poi sbavate dietro alle influencer/tiktoker con 8kg di stucco in faccia o… -