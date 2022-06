“Di tutto per una poltrona”. Meloni seppellisce Renzi: giravolte a destra e a sinistra (Di domenica 19 giugno 2022) Matteo Renzi punge Giorgia Meloni e lei lo mette subito a tacere. Il discorso della leader di Fratelli d'Italia a Marbella nel corso di un evento organizzato da Vox, partito di destra della Spagna, ha ricevuto alcune critiche, compresa quella del numero uno di Italia Viva: “Meloni? Se vuole la leadership guardi al centro, no a Vox”. L'ex presidente del Consiglio ha quindi invitato nel corso dell'intervista a L'Aria che Tira a mirare più ad una svolta centrista che guardare a partiti spostati troppo da una parte. Meloni ha rispedito al mittente l'accusa: “Oppure dovremmo fare come voi che guardate indistintamente da sinistra a destra pur di avere un posto al governo?”. Il post su Twitter arriva dopo quello già pubblicato su Facebook, in cui ... Leggi su iltempo (Di domenica 19 giugno 2022) Matteopunge Giorgiae lei lo mette subito a tacere. Il discorso della leader di Fratelli d'Italia a Marbella nel corso di un evento organizzato da Vox, partito didella Spagna, ha ricevuto alcune critiche, compresa quella del numero uno di Italia Viva: “? Se vuole la leadership guardi al centro, no a Vox”. L'ex presidente del Consiglio ha quindi invitato nel corso dell'intervista a L'Aria che Tira a mirare più ad una svolta centrista che guardare a partiti spostati troppo da una parte.ha rispedito al mittente l'accusa: “Oppure dovremmo fare come voi che guardate indistintamente dapur di avere un posto al governo?”. Il post su Twitter arriva dopo quello già pubblicato su Facebook, in cui ...

