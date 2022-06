Crollo di Macron che perde maggioranza assoluta | tallonato da Mélenchon

Pubblicità

TiAiuto1 : RT @luigivanti: Buonasera ragazzi e ragazze. Ecco il primo flash della serata. Si sono chiusi da pochi minuti i seggi in Francia; ebbene se… - GPTurchi : RT @marfeluca: Davvero curioso il crollo di #Macron. Eppure questi governi europeisti e globalisti fanno davvero gli interessi del popolo.… - marfeluca : Davvero curioso il crollo di #Macron. Eppure questi governi europeisti e globalisti fanno davvero gli interessi del… - laura38150697 : RT @luigivanti: Buonasera ragazzi e ragazze. Ecco il primo flash della serata. Si sono chiusi da pochi minuti i seggi in Francia; ebbene se… - luigivanti : Buonasera ragazzi e ragazze. Ecco il primo flash della serata. Si sono chiusi da pochi minuti i seggi in Francia; e… -

Assemblée Nationale con equilibri sconvolti in Francia , stando alle prime proiezioni in seggi delle legislative: Emmanuelcon la sua coalizione Ensemble! è lontanissimo dalla maggioranza assoluta necessaria per governare, 289 seggi. Nel primo mandato aveva 341 deputati, oggi ne ha tra 205 e 235 . E' tallonato da ...... tra il taglio dei parlamentari e ildel M5s nei consensi, della truppa di oltre 300 eletti ... Vedendo Draghi in treno con Scholtz e, mi sono sentito ancora più fiero della scelta fatta da ...Lo yen ha accusato il colpo dopo che la Banca del Giappone ha rifiutato di inasprire la propria politica monetaria, creando una distanza sempre maggiore tra essa e il resto delle banche centrali del m ...In risalto anche il nuovo crollo delle Borse, che Ft collega anche al rialzo dei ... Le Monde A Kiev c’erano anche Draghi e Scholz, ma il titolo di Le Monde è solo per “Macron in visita di unità e ...