Così Eni entra in Qatar nel più grande business di gas al mondo (Di domenica 19 giugno 2022) Domenica l’Eni ha aderito al progetto di Qatar Energy di espandere la produzione del giacimento di gas naturale più esteso del mondo, North Field East. Al di là del valore economico e commerciale, la notizia ha una rilevanza di carattere strategico se si considera che arriva pochi giorni dopo che la Russia ha tagliato le forniture gasifere all’Italia. Un atto di ritorsione che Mosca ha riservato a Roma e altre capitali europee per la posizione severa contro l’invasione russa dell’Ucraina. La società guidata da Claudio Descalzi ha firmato oggi, nel corso di una cerimonia ufficiale, l’accordo di partnership per la creazione di nuova Joint Venture (JV). QatarEnergy — amministrata dal ministro degli Affari Energetici Saad Sherida Al-Kaabi — deterrà una quota del 75% e Eni il restante 25%. La JV a sua volta deterrà il 12,5% dell’intero ... Leggi su formiche (Di domenica 19 giugno 2022) Domenica l’Eni ha aderito al progetto diEnergy di espandere la produzione del giacimento di gas naturale più esteso del, North Field East. Al di là del valore economico e commerciale, la notizia ha una rilevanza di carattere strategico se si considera che arriva pochi giorni dopo che la Russia ha tagliato le forniture gasifere all’Italia. Un atto di ritorsione che Mosca ha riservato a Roma e altre capitali europee per la posizione severa contro l’invasione russa dell’Ucraina. La società guidata da Claudio Descalzi ha firmato oggi, nel corso di una cerimonia ufficiale, l’accordo di partnership per la creazione di nuova Joint Venture (JV).Energy — amministrata dal ministro degli Affari Energetici Saad Sherida Al-Kaabi — deterrà una quota del 75% e Eni il restante 25%. La JV a sua volta deterrà il 12,5% dell’intero ...

