Caldo record, a Milano e in Lombardia lunedì 20 giugno il picco: 37 gradi (Di domenica 19 giugno 2022) Secondo le previsioni dell’Arpa soltanto da martedì l’afflusso di aria più fresca in quota favorirà un aumento dell’instabilità con possibili temporali e un lieve calo del termometro Leggi su corriere (Di domenica 19 giugno 2022) Secondo le previsioni dell’Arpa soltanto da martedì l’afflusso di aria più fresca in quota favorirà un aumento dell’instabilità con possibili temporali e un lieve calo del termometro

Pubblicità

vaticannews_it : #18giugno Gli effetti dei cambiamenti climatici sempre più evidenti e pesanti: grave siccità del fiume Po in Italia… - repubblica : Il caldo record spinge i condizionatori. Blackout in serie da Torino a Milano [di Elena Dusi] - SkyTG24 : Temperature record, i consigli su come proteggere gli animali domestici dall’afa - misiagentiles : RT @Corriere: Caldo record, a Milano e in Lombardia. Domani 37 gradi - Corriere : Caldo record, a Milano e in Lombardia. Domani 37 gradi -