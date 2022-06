Venditti e De Gregori allo Stadio Olimpico | ecco la scaletta ufficiale del concerto-evento

Pubblicità

RtVecchio : Che fantastica storia sono Venditti e De Gregori. #venditti #degregori #roma #olimpico @officialFandP - Katia2227326282 : RT @RadioItalia: Venditti e De Gregori cantano “Generale” e tutto lo Stadio Olimpico canta con loro! @Venditti @fdegregori #vendittidegreg… - SereXpolemico98 : io che vedo le storie di radio italia del concerto di venditti e de gregori e gongolo pensando che tra meno di un m… - zazoomblog : Venditti & De Gregori due ‘filosofi e falegnami’ in concerto a Roma - #Venditti #& #Gregori #‘filosofi - RadioItalia : Venditti e De Gregori cantano “Generale” e tutto lo Stadio Olimpico canta con loro! @Venditti @fdegregori… -

E questo evento unico, Deassieme sul palco, per 'una meravigliosa e virtuosa collusione di suoni' spiega il 'Principe', non poteva che partire da Roma , la loro città, 'bella a ...E in effetti la sensazione è chee Desiano qui per ricordare chi sono. E a chi gli chiede se si sentano dei sopravvissuti in questa musica sempre più liquida dominata dalla trap e ...“Un po’ filosofi, un po’ falegnami”. Di certo molto contenti di questa prima volta insieme. Antonello Venditti e Francesco De Gregori hanno l’aria di godersela davvero. Uno ha il solito cappello a ...(askanews) – Roma dice grazie ad Antonello Venditti e a Francesco De Gregori. Noi non abbiamo niente da dimostrare, siamo due amici che suonano insieme”, ha detto Francesco De Gregori. “Fare una canzo ...