Ultime Notizie – Roma, spari davanti discoteca a Testaccio: un ferito (Di sabato 18 giugno 2022) spari ieri sera dopo le 23.30 davanti a una discoteca in via di Monte Testaccio, a Roma. Un uomo è rimasto ferito a una gamba ed è stato trasportato poco dopo in codice rosso al San Giovanni, dove è stato operato. Sul posto la polizia. Da una prima ricostruzione sembra che i colpi siano stati sparati da una persone che era a bordo di uno scooter insieme a un complice ma la dinamica esatta è ancora da accertare. Un colpo ha raggiunto il ferito a una gamba mentre l’altro è stato trovato a terra inesploso. Sono in corso le indagini. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 18 giugno 2022)ieri sera dopo le 23.30a unain via di Monte, a. Un uomo è rimastoa una gamba ed è stato trasportato poco dopo in codice rosso al San Giovanni, dove è stato operato. Sul posto la polizia. Da una prima ricostruzione sembra che i colpi siano stati sparati da una persone che era a bordo di uno scooter insieme a un complice ma la dinamica esatta è ancora da accertare. Un colpo ha raggiunto ila una gamba mentre l’altro è stato trovato a terra inesploso. Sono in corso le indagini. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Pubblicità

_Nico_Piro_ : che fa melina su Svezia e Finlandia nella Nato perché vuole via libera a massacrare quei curdi usati e buttati via… - zazoomblog : Ultime Notizie – Gigi D’Alessio: “A Napoli serata indimenticabile”. E i social impazziscono per Incontrada -… - aleschreiber : RT @assembleasarda: Conosci @s_indipendente_? È la piattaforma d'informazione di Assemblea Nazionale Sarda, la voce del mondo dell’autodete… - ViViCentro : Un brasiliano e un italiano insospettabili con 3000 dosi di droga dello stupro #brasiliano #droga #insospettabili - VesuvioLive : Gigi accoglie LDA sul palco e si emoziona: “Con tanto orgoglio vado in giro a dire che sono tuo padre” -