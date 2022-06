Ultime Notizie – Cina: incendio in complesso petrolchimico a Shanghai, almeno un morto (Di sabato 18 giugno 2022) almeno una persona è morta nell’incendio che si è sviluppato questa mattina nell’impianto petrolchimico della Sinopec a Shanghai, ha reso noto l’agenzia di stampa Xinhua. L’allarme è scattato poco dopo le quattro di questa mattina (ora locale) e le operazioni dei vigili del fuoco sono ancora in corso anche se alle nove l’incendio risultava “sotto controllo”. L’impianto produce il glicole etilenico usato anche nei pannelli solari. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 18 giugno 2022)una persona è morta nell’che si è sviluppato questa mattina nell’impiantodella Sinopec a, ha reso noto l’agenzia di stampa Xinhua. L’allarme è scattato poco dopo le quattro di questa mattina (ora locale) e le operazioni dei vigili del fuoco sono ancora in corso anche se alle nove l’risultava “sotto controllo”. L’impianto produce il glicole etilenico usato anche nei pannelli solari. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Pubblicità

_Nico_Piro_ : che fa melina su Svezia e Finlandia nella Nato perché vuole via libera a massacrare quei curdi usati e buttati via… - TuttoASRoma : Roma, un regista per Mourinho: Luiz ha già rotto con l’Aston Villa, costa 30-35 milioni - FGuardiella : Ucraina ultime notizie. Missili russi su Odessa e raffineria di Kremenchuk Nella notte la regione di Odessa è stata… - fisco24_info : Ucraina ultime notizie. Missili russi su Odessa e raffineria di Kremenchuk: Nella notte la regione di Odessa è stat… - ilFattoMolfetta : BACK TO SCHOOL-BACK TO LIFE: A LICEO CLASSICO DI MOLFETTA SI RECITA IN INGLESE PER DAVVERO -