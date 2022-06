Temptation Island, ritorno di fiamma tra due ex concorrenti: l’annuncio ufficiale (Di sabato 18 giugno 2022) Nonostante Temptation Island quest’anno non andrà in onda, continua a far parlare. Negli ultimi tempi, infatti, alcuni ex concorrenti del docu-reality sono finiti nel mirino del gossip, tornando a far sognare i fan del programma. Solo pochi giorni fa, due ex volti della trasmissione hanno deciso di fare un inaspettato annuncio. Alberto Maritato e Speranza L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 18 giugno 2022) Nonostantequest’anno non andrà in onda, continua a far parlare. Negli ultimi tempi, infatti, alcuni exdel docu-reality sono finiti nel mirino del gossip, tornando a far sognare i fan del programma. Solo pochi giorni fa, due ex volti della trasmissione hanno deciso di fare un inaspettato annuncio. Alberto Maritato e Speranza L'articolo

Pubblicità

LaMaiNaGioia : @MarkCaltagir1 Questa ragazza partecipò a Temptation Island con il fidanzato, ora marito. E da lì fa influencer/ha… - heroesandcons : RT @tudifrudi: Inutile fingere che non sia così, la mancanza di Temptation Island si sente. - Martina7_totale : RT @tudifrudi: Inutile fingere che non sia così, la mancanza di Temptation Island si sente. - la_moretti2 : RT @tudifrudi: Inutile fingere che non sia così, la mancanza di Temptation Island si sente. - alessiapozzo : RT @tudifrudi: Inutile fingere che non sia così, la mancanza di Temptation Island si sente. -