“Se lo fai | mi dimetto” | il retroscena a sorpresa su Spalletti e De Laurentiis

(Di sabato 18 giugno 2022) Settimane roventi in casa Napoli, in attesa di scoprire che ne sarà del futuro di calciatori importanti come Dries Mertens e Kalidou Koulibaly. Sul belga, al momento, non ci sono rilevanti novità, anche se le parole pronunciate dal ritiro del Belgio risuonano forti anche a distanza di quasi una settimana. Chi ha invece ancora un anno di contratto è il difensore senegalese, che resta al centro dei rumors di mercato dopo che De, da tempo, ritiene nessuno incedibile in caso di offerta irrinunciabile. L’ex Genk però, che in caso di permanenza erediterà la fascia di capitano lasciata da Lorenzo Insigne, è ritenuto intoccabile dal tecnico Lucianoche, se l’anno scorso si era detto disposto a incatenarsi a Castel Volturno pur di averlo con sé, è pronto anche per quest’estate a opporsi il più possibile a un eventuale addio di ...