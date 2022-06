Roma, tenta il suicidio da Ponte Sisto: ragazzo salvato in extremis dai vigili del fuoco (Di sabato 18 giugno 2022) Momenti di paura e tensione a Roma, in zona Trastevere, dove un ragazzo ha tentato il suicidio minacciando di lanciarsi da Ponte Sisto. E’ accaduto nel primo pomeriggio di oggi, sabato 18 giugno, intorno alle ore 14:00 circa. ragazzo tenta il suicidio nel Tevere: salvataggio a Ponte Sisto Sono immediatamente intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco. Tra queste erano presenti sul posto le Squadre 1/A, autoscala AS/1, Fluviale, Nucleo SAF e SMTZ. Gli agenti dei vigili del fuoco non hanno perso tempo e si sono adoperati immediatamente al salvataggio. Gli specialisti SAF, con l’aiuto dell’autoscala, si sono posizionati al centro ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 18 giugno 2022) Momenti di paura e tensione a, in zona Trastevere, dove unhato ilminacciando di lanciarsi da. E’ accaduto nel primo pomeriggio di oggi, sabato 18 giugno, intorno alle ore 14:00 circa.ilnel Tevere: salvataggio aSono immediatamente intervenute diverse squadre deidel. Tra queste erano presenti sul posto le Squadre 1/A, autoscala AS/1, Fluviale, Nucleo SAF e SMTZ. Gli agenti deidelnon hanno perso tempo e si sono adoperati immediatamente al salvataggio. Gli specialisti SAF, con l’aiuto dell’autoscala, si sono posizionati al centro ...

