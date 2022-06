Ostia e Fiumicino senza acqua sabato 18 giugno 2022 | ecco dove e fino a quando

(Di sabato 18 giugno 2022)senz’. L’azienda Acea to 2 lo aveva già reso noto diversi giorni fa: dalle 22 di ieri, venerdì 17, il flusso idrico è sospeso a causa di alcuni interventi di manutenzione straordinaria. Gli interventi riguarderanno in particolare il comune di, nella frazione di Isola Sacra, e il Municipio X del comune di Roma, soprattutto. Leggi anche: Allarme siccità in Italia, si pensa a un razionamento dell’, le zone più a rischiomancherà l’La comunicazione della mancanza d’era arrivata direttamente dalla società Acea che: “Scusandosi per il disagio arrecato, invita ...

Pubblicità

canaledieci : La Sagra del pesce a Fiumicino, la Festa del Mare di Ostia e la Notte Bianca dell'Eur: tutto è pronto per dare iniz… - MLFranciolini : RT @EmMicucci: #Malagrotta Mappa di @ArpaLazio delle zone di massima ricaduta dell'emissioni dell'incendio. Le zone interessate Dall'aerop… - MartaSferrazza : RT @EmMicucci: #Malagrotta Mappa di @ArpaLazio delle zone di massima ricaduta dell'emissioni dell'incendio. Le zone interessate Dall'aerop… - EmMicucci : #Malagrotta Mappa di @ArpaLazio delle zone di massima ricaduta dell'emissioni dell'incendio. Le zone interessate D… - AleSampa77 : @gualtierieurope @vigilidelfuoco La puzza arriva ancora oggi a Fiumicino e Ostia, i 6km erano troppo ottimistici come limite -

'Un'enorme nube tossica tiene letteralmente in ostaggio il Municipio X e anche altri quartieri di Roma da oramai 3 giorni. Prima Acilia, Infernetto, Casal Palocco, poi: i cittadini del Decimo e, più in generale, di vaste zone di Roma Capitale continuano a respirare aria avvelenata e malsana e nessuno fa nulla'. Lo denuncia in una nota, il ...... TRA VIA FLAMINIA E VIA PRENESTINA NEL SENSO OPPOSTO IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA ROMA...SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONEDA SARA ...Due risse in poco più di una settimana. E nessuna autorizzazione per poter fare di quello stabilimento una discoteca. Stop alle notti di musica e danze al Kursaal, il lido che ...Due gravi episodi all’inizio della stagione: la Questura blocca le attività notturne della discoteca sul lungomare. Il provvedimento è scaturito a seguito di due gravi episodi avvenuti a distanza di s ...