Ormai Luigi Di Maio non ha più bisogno del M5s, né il M5s di lui (Di sabato 18 giugno 2022) di Giuliano Checchi Ormai Luigi Di Maio è definitivamente inserito nel percorso del politico politicante di professione. Questo anche alla faccia di tutti i nani e le ballerine che per anni l’hanno ridicolizzato e sbeffeggiato, e oggi invece se lo corteggiano. Comunque sia, pare evidente che non abbia più bisogno del M5S. E che il M5S non abbia più bisogno di lui. Spiace, perché i suoi meriti sono tanti, e grandi. Ma è inutile fingere di non vedere. Ed è inutile fare gli ingenui e sperare che “tutto si ricomponga”. Non vedo Ormai come Di Maio possa (o voglia) tornare sui suoi passi. Anche il termine “ricomporsi” è quasi ridicolo, perché con Giuseppe Conte intesa e sintonia non ci sono mai state. Non è certo un caso che Di Maio si sia espresso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 18 giugno 2022) di Giuliano ChecchiDiè definitivamente inserito nel percorso del politico politicante di professione. Questo anche alla faccia di tutti i nani e le ballerine che per anni l’hanno ridicolizzato e sbeffeggiato, e oggi invece se lo corteggiano. Comunque sia, pare evidente che non abbia piùdel M5S. E che il M5S non abbia piùdi lui. Spiace, perché i suoi meriti sono tanti, e grandi. Ma è inutile fingere di non vedere. Ed è inutile fare gli ingenui e sperare che “tutto si ricomponga”. Non vedocome Dipossa (o voglia) tornare sui suoi passi. Anche il termine “ricomporsi” è quasi ridicolo, perché con Giuseppe Conte intesa e sintonia non ci sono mai state. Non è certo un caso che Disi sia espresso ...

