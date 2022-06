Matteo Berrettini da urlo sull'erba: steso Van De Zandschuklp, vola in finale al Queen's (Di sabato 18 giugno 2022) Matteo Berrettini non si ferma più. Il 26enne tennista romano si qualifica per la finale del 'Cinch Championships', Atp 500 dotato di un montepremi di 2.134.520 euro che si sta disputando sull'erba dello storico Queen's Club di Londra, in Gran Bretagna. L'azzurro, numero 10 del mondo, ha battuto in semifinale l'olandese Botic Van De Zandschuklp, n.29 del ranking, per 6-4, 6-3 in 1 ora e 31 minuti di gioco. Il match era iniziato in ritardo per la pioggia ed è stato sospeso per una ventina di minuti, sempre a causa della pioggia, a metà del secondo set. Un match che Berrettini ha sempre controllato, nel primo set l'equilibrio si è rotto al termine di un sesto gioco durato 16 minuti e 24 punti nel quale l'olandese ha annullato otto ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 18 giugno 2022)non si ferma più. Il 26enne tennista romano si qualifica per ladel 'Cinch Championships', Atp 500 dotato di un montepremi di 2.134.520 euro che si sta disputandodello storico's Club di Londra, in Gran Bretagna. L'azzurro, numero 10 del mondo, ha battuto in semil'olandese Botic Van De, n.29 del ranking, per 6-4, 6-3 in 1 ora e 31 minuti di gioco. Il match era iniziato in ritardo per la pioggia ed è stato sospeso per una ventina di minuti, sempre a causa della pioggia, a metà del secondo set. Un match cheha sempre controllato, nel primo set l'equilibrio si è rotto al termine di un sesto gioco durato 16 minuti e 24 punti nel quale l'olandese ha annullato otto ...

