Mara Venier e Fiorello | il siparietto prima del concerto di Gigi D' Alessio | ' M' hai fatto murì'

Pubblicità

_GigiDAlessio_ : Mancano solo due giorni al grande evento! ?? E oggi finalmente vi svelo chi sarà insieme a me sul palco: Amadeus,… - IlContiAndrea : #GigiDalessio 'Mara Venier ha visto nascere mio figlio Luca e farà una sorta di ping pong di domande tra me e lui.… - IlContiAndrea : Il 17-6 su Rai Uno in diretta il concerto evento #UnoComeTe #TrentanniInsieme con #GigiDalessio da #Napoli. Ospiti… - marcoluci1 : RT @bubinoblog: MARA VENIER FESTEGGIA IL BUBINO D'ORO TRA RINGRAZIAMENTI E CANZONI CULT - gianlu_79 : RT @bubinoblog: MARA VENIER FESTEGGIA IL BUBINO D'ORO TRA RINGRAZIAMENTI E CANZONI CULT -

Liberoquotidiano.it

Siparietto al ristorante.e Fiorello si sono incontrati in un ristorante di Napoli a poche ore dal concerto di Gigi D'Alessio per celebrare i suoi 30 anni di carriera. La conduttrice di Domenica In, ormai più ...Anche se la stagione di Domenica In è finita, si continua a parlare di, la mitica conduttrice del contenitore del pomeriggio della domenica in onda su Rai 1. Se ne torna a parlare sulle pagine del settimanale Nuovo , nella rubrica della posta curata da ... Domenica In, bomba su Mara Venier: "Chi pensa che le lacrime siano finte..." Siparietto al ristorante. Mara Venier e Fiorello si sono incontrati in un ristorante di Napoli a poche ore dal concerto di Gigi D'Alessio per celebrare i suoi 30 anni di carriera. La ...Ad officiare la cerimonia, la splendida Mara Venier che tempi addietro aveva convinto i due a convolare a nozze. E presto fatto, oggi i due sono a tutti gli effetti compagni per la vita! Ma chi è Ricc ...