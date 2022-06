M5S | tra Di Maio e Conte è solo sceneggiata | la scissione conviene a entrambi Ecco perché

(Di sabato 18 giugno 2022) Se l’uno è un «Di Battista in pochette», all’altro ben s’attaglierebbe la definizione di “Forlani ringiovanito“. Comunque sia, la metamorfosi è compiuta. E se è strano vedere un ex-premier come Giuseppenelle vesti del barricadiero, lo è altrettanto sentire un ex-capo grillino come Luigi Direcriminare conto la deriva da «partito dell’odio» del M5S. Giuseppi e Giggino sono ormai due galli nel medesimo pollaio: incompatibili. Uno dei due dovrà lasciare. E non è detto che sia un male, anzi. Se – come sembra – la materia delndere riguarda il nodo del doppio mandato (resta fuori dalle liste chi ha già due elezioni, tipo Di), unaconverrebbe ad: al ministro degli Esteri, che potrebbe ricandidarsi; a, che si doterebbe di gruppi ...

Cede la Lega e crolla ili comuni più importanti il Centro Destra vince subito a Palermo, Genova e l'Aquila mentre il Centro Sinistra mantiene Padova, Taranto e conquista Lodi. Verona e ...... che lo scorso anno si era schierato contro Grillo, in pole position per rappresentare il(per ... Sono più di centoparlamentari e consiglieri regionali gli esponenti su cui potrebbe cadere la ... Nei M5s scissione più vicina. Verona, rottura tra Lega e Fdi I big che non torneranno in Parlamento Se così sarà gran parte dei big non tornerà in Parlamento: su 227 parlamentari M5S, sono una settantina gli eletti già al secondo mandato. Tra questi molti ...Ci sono molti big tra i 69 parlamentari di M5s che dovrebbero dire addio allo scranno a causa del tetto dei due mandati che il cofondatore del Movimento, Beppe Grillo, è tornato a definire come "sempr ...