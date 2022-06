LIVE Scherma, Europei 2022 in DIRETTA: le spadiste completano la fase a gironi, attesa per i fiorettisti (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.50: Adesso c’è una pausa. Si attende la composizione del tabellone ad eliminazione DIRETTA della spada femminile. 9.45: Ricapitoliamo i risultati delle azzurre Federica Isola 5-1 (+12) Rossella Fiamingo 5-1 (+12) Alberta Santuccio 4-2 (+9) Mara Navarria 3-2 (0) girone con sei atlete 9.41: Ha chiuso anche Federica Isola, con la quinta vittoria su sei assalti. Ottima fase a gironi per l’azzurra. 9.38: Si sta per concludere la fase a gironi della prova individuale di spada femminile. Manca ancora l’assalto di Federica Isola. 9.32: Arriva la prima sconfitta per Rossella Fiamingo, che chiude con cinque vittorie ed un ko la sua fase a gironi. attesa ora per l’ultima azzurra in ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.50: Adesso c’è una pausa. Si attende la composizione del tabellone ad eliminazionedella spada femminile. 9.45: Ricapitoliamo i risultati delle azzurre Federica Isola 5-1 (+12) Rossella Fiamingo 5-1 (+12) Alberta Santuccio 4-2 (+9) Mara Navarria 3-2 (0) girone con sei atlete 9.41: Ha chiuso anche Federica Isola, con la quinta vittoria su sei assalti. Ottimaper l’azzurra. 9.38: Si sta per concludere ladella prova individuale di spada femminile. Manca ancora l’assalto di Federica Isola. 9.32: Arriva la prima sconfitta per Rossella Fiamingo, che chiude con cinque vittorie ed un ko la suaora per l’ultima azzurra in ...

