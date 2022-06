LIVE Moto3 | GP Germania 2022 in DIRETTA | Guevara batte Foggia e conquista la pole-position

Leggi su oasport

(Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FP3, FP4 E QUALIFICHE DI MOTOGP 13.27 Appuntamento a domani per un GP dida non perdere con i protagonisti della. Grazie amici di OA Sport per averci seguito. Un saluto a tutti! 13.24è atteso a dare battaglia. L’italiano ha dato il massimo e per la competizione il chiaro l’obiettivo è quello di lottare per il successo con lo scopo di riaprire la lotta per il Mondiale. 13.22è stato semplicemente perfetto nella qualifica che abbiamo appena commentato. Il portacolori di Aspar è uno dei favoriti per domani, il passo mostrato nelle libere è stato incredibile. 13.19 La classifica della Q2 del GP di. 1 28 I. ...