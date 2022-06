La malattia di Giovanni Allevi in uno sfogo sui social | “Sarò lontano dal palco”

(Di sabato 18 giugno 2022) Ladiha un nome, ma soprattutto una foto. Il pianista e compositore di Ascoli Piceno mostra ai suoi follower una foto che ritrae la sua mano mentre scrive sul pentagramma le note corrispondenti alle sillabe del male che lo affligge. Indossa un pigiama, non mostra il volto e si mette a nudo. LodiNell’ultima ora il pianista ha affidato aila sua confessione, in un testo breve ma abbastanza efficace da rendere più che chiaro il suo stato di salute. Ecco le sue parole: “Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa.La mia angoscia più grande è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con ...

Allevi ha un mieloma. È stato lo stesso pianista e compositore ad annunciare lacon un post pubblicato sui social: 'Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal ...Il mieloma multiplo , come quello annunciato dal compositoreAllevi , è un tumore che si origina da un tipo di globuli bianchi chiamati plasmacellule. ...nella insorgenza della. I ...La malattia lo costringerà a un periodo di stop per potersi ... breve ma particolarmente intenso e straziante per chi lo conosce. Ma in fondo a questo, Giovanni Allevi ha voluto lasciare una nota di ...Poco fa il pianista Giovanni Allevi ha rivelato sui social di avere un mieloma e di doversi ritirare per un periodo dai palchi del mondo ...