Joe Biden sbalzato dal sellino (Di sabato 18 giugno 2022) Clamorosa caduta in bicicletta (da fermo) per Joe Biden, che – riferisce la Casa Bianca – non ha avuto bisogno di alcuna cura medica. «Come ha detto il presidente, il L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 18 giugno 2022) Clamorosa caduta in bicicletta (da fermo) per Joe, che – riferisce la Casa Bianca – non ha avuto bisogno di alcuna cura medica. «Come ha detto il presidente, il L'articolo proviene da il manifesto.

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Joe Biden è caduto mentre stava iniziando a fare un giro in bici a Rehoboth Beach, Delaware, ma si è subito rialzat… - fanpage : Piccola disavventura per Joe Biden. Il presidente degli Stati Uniti è arrivato davanti a un gruppo di cittadini che… - Corriere : Joe Biden cade in bicicletta ma si rialza subito e dice: «Sto bene» - gatta_pantera : RT @RItaliaN21: Il ciclista Joe Biden???????? - GeneRossini : RT @ultimoraLIVE: Joe #Biden è caduto dalla bicicletta in Delaware -