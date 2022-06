Il ritorno di Game of Thrones (e Kit Harington), con uno spin-off dedicato a Jon Snow (Di sabato 18 giugno 2022) La notizia di un sequel della serie tratta dalla saga letteraria di George R.R. Martin ha fatto impazzire i fan. Non si sa ancora nulla sul progetto, tranne che potrebbe includere anche altri protagonisti tra i più amati, da Sansa Stark a sua sorella Arya. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di sabato 18 giugno 2022) La notizia di un sequel della serie tratta dalla saga letteraria di George R.R. Martin ha fatto impazzire i fan. Non si sa ancora nulla sul progetto, tranne che potrebbe includere anche altri protagonisti tra i più amati, da Sansa Stark a sua sorella Arya. L'articolo proviene da DireDonna.

Pubblicità

nintendo_hall : Fire Emblem Heroes: disponibili i eroi speciali: Riecco l’estate, atto secondo - nintendo_hall : Fire Emblem Heroes: disponibili i eroi speciali: Riecco l’estate, atto secondo - zazoomblog : Il ritorno di Game of Thrones (e Kit Harington) con uno spin-off dedicato a Jon Snow - #ritorno #Thrones… - infoitcultura : Il ritorno di Game of Thrones (e Kit Harington), con uno spin-off dedicato a Jon Snow - infoitcultura : 'Game Of Thrones': il ritorno di Jon Snow, in lavoro uno spin off -