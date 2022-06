Gli scandali di BoJo Il premier tira dritto - Cronaca - quotidiano.net (Di sabato 18 giugno 2022) Boris Johnson tira dritto ancora una volta di fronte ai contraccolpi degli scandali o dei presunti scandali che lo minacciano. Le dimissioni di lord Christopher Geidt dalla carica di consigliere ... Leggi su quotidiano (Di sabato 18 giugno 2022) Boris Johnsonancora una volta di fronte ai contraccolpi deglio dei presuntiche lo minacciano. Le dimissioni di lord Christopher Geidt dalla carica di consigliere ...

Pubblicità

AngelinoZamune3 : @SimoPillon Nel vangelo secondo Matteo si legge: «Chi invece scandalizza anche uno solo di questi piccoli che credo… - QLexPipiens : @icspleit @Alacantdevega @F77709261 @LaBombetta76 @Jo_fer7 @EarendilElessar @CathVoicesITA Gli organi di controllo… - VariFernando : @ZanAlessandro Hai fatto una proposta per quelli come te, carozzoni carnevaleschi con delle persone umane invece di… - giuseppeg1973 : RT @Adriana04966084: @gaiatortora @meb in Italia in galera ci vanno solo i fessi .Quindi tutti assolti come quelli di MPS e tutti gli… - luigiiovini : @benini_info @Solib38631000 @L_Apostata Guarda che gli scandali della pedofilia nella chiesa sono di molti anni fa… -